Cna protesta col governo sull’obbligo delle polizze anti catastrofe: «Nessun confronto»

FORLI’. «Siamo profondamente delusi dal regolamento attuativo dell’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i rischi da catastrofi e calamità naturali. Siamo soprattutto delusi dalle modalità e dall’atteggiamento del Governo che non solo non ha accolto la nostra richiesta di rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, ma non ha interpellato né coinvolto in un confronto costruttivo le rappresentanze delle imprese». Arriva da un territorio che ha subito parecchio i danni di maltempo e alluvione la voce di scontento: è quella di Lorenzo Zanotti, presidente provinciale di Cna Forlì-Cesena. Che spiega: «Ad oggi il regolamento non contiene elementi che facilitino e disciplinino il rapporto tra imprese e assicurazioni, non è ancora disponibile il portale dell’Ivass per il confronto delle offerte. Non è peraltro da sottovalutare il rischio paventato dal decreto attuativo, per quanto concerne le possibili ricadute negative sulle imprese in termini di accesso a contributi pubblici. Infine, va considerato l’aspetto del tempo: 30 giorni sono sicuramente un arco temporale troppo ristretto per stipulare le polizze».

Si crea poi un adempimento che diventa «l’ennesimo appesantimento di cui le aziende sono costrette a farsi carico: allo stato attuale le imprese non sono in condizione di confrontare le offerte e valutare consapevolmente l’efficacia delle polizze, non ci sono i tempi tecnici per procedere alla stipula delle polizze (in tutta Italia oltre 4 milioni di imprese interessate). Le imprese sono già costrette a districarsi tra i numerosi adempimenti che gravano sulla loro attività quotidiana. Introdurre un nuovo obbligo, senza il confronto preventivo con le associazioni, significa aggravare ulteriormente una situazione già complessa», boccia Zanotti.