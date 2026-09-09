Civitella, si ribalta un camion alimentato a gas: lunga procedura per svuotare il serbatoio VIDEO

Una giornata di passione per gli automobilisti sulla DSp4 Bidentina. Dal mattino di oggi squadre del comando dei vigili del fuoco di Forlì Cesena, con il supporto del nucleo NBCR del comando di Bologna, stanno operando nel comune di Civitella di Romagna, in località Nespoli lungo la SP4 del Bidente, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion ribaltato a lato della sede stradale.

Accertata l’assenza di persone ferite, le squadre sul posto hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’automezzo, alimentato a gas naturale liquefatto (GNL). Gli operatori del nucleo specializzato NBCR ha lavorato per isolare il sistema e svuotare il serbatoio del carburante in condizioni di sicurezza. Per consentire lo svolgimento delle manovre di soccorso e messa in sicurezza, si è resa necessaria la temporanea chiusura al traffico della strada provinciale.