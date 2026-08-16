Civitella, incendio nel bosco, le fiamme minacciano la Pieve di Montevecchio VIDEO

CIVITELLA. Un incendio boschivo si è sviluppato questa mattina in una zona impervia nel comune di Civitella arrivando anche a minacciare la Pieve di Montevecchio. Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Forli-Cesena, con il supporto di personale proveniente da Santa Sofia, Ravenna e Rimini. Sul posto operative 25 unita con 9 automezzi un elicottero del corpo e due mezzi aerei per fermare il fronte delle fiamme. Nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo impegnate anche squadre della Protezione Civile e i Carabinieri forestali.

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