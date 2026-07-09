Civitella, il maresciallo Enrico Giovanardi è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri

Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Civitella di Romagna, presidio dell’Arma che ha competenza sull’intero comune della val Bidente. Nei giorni scorsi, il Maresciallo Ordinario Enrico Giovanardi ha assunto ufficialmente il comando della caserma locale.

Trent’anni, di origini romagnole, il neo comandante vanta un solido percorso di studi, coronato dalle lauree in Scienze Giuridiche della Pubblica Sicurezza e in Giurisprudenza. Giovanardi proviene dal corso formativo triennale frequentato presso la Scuola Allievi Marescialli di Firenze e, nonostante la giovane età, ha già maturato una diversificata esperienza professionale sul campo. Nel corso della sua carriera ha infatti ricoperto diversi incarichi tra le province di Padova e Mantova, guidando da ultimo e per circa due anni la Stazione di Asola, nel Mantovano.

Nella mattinata di oggi, il giovane sottufficiale è stato ricevuto a Forlì dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, il Colonnello Gianluigi Di Pilato. Oltre a formulargli i più fervidi auguri di buon lavoro per la nuova avventura professionale, il Colonnello lo ha esortato a mantenere lo stesso approccio operativo e la medesima disponibilità già manifestati nelle precedenti esperienze, ponendosi come punto di riferimento e ascolto per la comunità in cui si è appena insediato.