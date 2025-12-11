Civitella, famiglia isolata da una frana: i Vigili del Fuoco aprono un varco VIDEO

Dalle 15 di ieri, 10 dicembre 2025, il GOS (Gruppo Operativo Speciale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuto nel comune di Civitella di Romagna, in località Collina, a causa di una frana che aveva bloccato la strada di accesso all’abitazione di una famiglia. Le squadre GOS hanno operato con l’ausilio di macchine movimento terra per rimuovere il materiale franato e aprire un varco nella strada, ripristinando l’accesso all’abitazione. L’intervento si è concluso nella serata di ieri.