Civitella e Cusercoli, ultimati i lavori all’acquedotto

Hera ha ultimato nel mese di settembre 2023 la ristrutturazione dell’impianto acquedotto di via Carini in località Cusercoli a Civitella di Romagna. I lavori, complessi ed onerosi, di manutenzione straordinaria alla struttura e agli impianti interni del serbatoio, iniziati a novembre 2022, si sono resi necessari per garantire ai cittadini del comune di Civitella la continuità del servizio, migliore qualità dell’acqua e più sicurezza sugli impianti acquedottistici, obiettivi che l’azienda persegue già da tempo in tutti i territori gestiti. L’impegno di Hera per il miglioramento degli impianti e l’attenzione costante sul versante della sicurezza hanno portato all’inserimento dell’intervento nel piano industriale pluriennale di manutenzione straordinaria. Un grande serbatoio idrico in grado di accumulare fino a 180.000 litri d’acqua al giorno.

Il serbatoio di Cusercoli – la cui gestione, controllo e manutenzione sono a carico del settore impianti acquedotto Forlì-Cesena di Hera - rappresenta un nodo fondamentale del sistema acquedottistico comunale ed è rifornito quasi in totalità dall’Acquedotto della Romagna. Con un volume complessivo di 180.000 litri di acqua potabile, consente di garantire l’erogazione alle famiglie e alle numerose attività economiche e turistiche insediate nel territorio: nei momenti di massimo consumo, il volume di acqua arriva a circa 700.000 litri d’acqua al giorno. L’acqua viene poi distribuita nelle località di via Carini, abitato di Cusercoli, zona artigianale, località Favale, San Colombano, Dogheria, Gualdo, Casaccia, Palazzo Bofondi, Monte Vescovo, San Paolo in Aquiliano, Pian di Spino, Val di Noce.

Il sindaco del Comune di Civitella Claudio Milandri ha espresso grande soddisfazione “per la positiva ricaduta che avrà la sistemazione del serbatoio idrico sui cittadini e sulle attività di Cusercoli. Si tratta di un altro passo avanti nel sistema dell’approvvigionamento idrico, in termini di innovazione, funzionalità, efficienza e resilienza dei sistemi idrici’’.