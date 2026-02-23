Civitella dice addio alla maestra Elena: “Abbiamo perso una donna speciale”

Addio alla maestra Elena Mescolini, comunità di Civitella in lutto. Domenica l’insegnante 45enne è scomparsa in seguito a una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo e il sindaco Claudio Milandri ha espresso il cordoglio di tutta la comunità: “Elena è stata per tanti non solo un’insegnante elementare appassionata e attenta, ma un vero punto di riferimento umano ed educativo. I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita. Persona buona e generosa, sempre disponibile verso gli altri, ha dedicato anni di volontariato alla cura delle colonie feline, testimoniando con gesti concreti il suo grande amore per gli animali e per la comunità. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto in tutti noi. Civitella di Romagna oggi perde una donna speciale, stimata e benvoluta, che ha saputo lasciare un segno autentico attraverso la sua sensibilità e il suo impegno quotidiano. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, esprimo le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il suo ricordo continuerà a vivere in tutti noi”.