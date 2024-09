Civitella di Romagna, scivola e sbatte la schiena alla cascata di Civorio, ferita 50enne di Cesena

Nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre 2024 gli uomini della stazione monte Falco sono stati attivati per soccorrere una 50enne di Cesena scivolata presso la cascata di Civorio (comune Civitella di Romagna). La donna, a causa di una disattenzione, è caduta a terra sbattendo violentemente la schiena e non è più riuscita a proseguire in autonomia. Sul posto sono giunte tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna mentre per l’evacuazione della paziente è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che giunto sul posto ha sbarcato il tecnico Cnas di elisoccorso ed il medico che, aiutati dai tecnici della Falco, hanno posizionato su una barella l’infortunata che successivamente è stata issata con il verricello a bordo del velivolo. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri Forestali di Santa Sofia.