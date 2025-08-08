Civitella, conclusi i lavori sulla Sp4 del Bidente a Castagnolo: “Grazie ai cittadini per la pazienza”

Si sono conclusi i lavori sulla Strada Provinciale 4 del Bidente, al km 62+000, in località Castagnolo, nel Comune di Civitella di Romagna. L’intervento, in continuità con l’allargamento già eseguito in località “Tombina”, ha riguardato il tratto compreso tra l’innesto con la strada comunale di Castagnolo e l’inizio del ponte sul Fosso delle Vigne, poco prima dell’intersezione con via F. Parri. I lavori hanno permesso l’ammodernamento e la messa in sicurezza di un’importante arteria viaria. L’ampliamento della carreggiata da 6,5 a 9,5 metri, per una lunghezza di circa 250 metri, e la realizzazione di un nuovo svincolo in direzione Castagnolo, hanno migliorato sensibilmente l’accessibilità e la sicurezza del tratto stradale. L’intervento, del valore complessivo di 775.000 euro, è stato eseguito dall’impresa Fratelli Ferrari di Sora. Sono inoltre state completate le opere di regimazione delle acque meteoriche, mantenendo i recapiti attuali grazie all’impiego dei tombini esistenti. La conclusione del cantiere ha incluso l’installazione della segnaletica orizzontale e delle barriere di sicurezza.

“I lavori in località Castagnolo erano attesi da anni – commentano Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia e Claudio Milandri sindaco di Civitella di Romagna – si tratta di un intervento strategico per la sicurezza della SP 4, una strada fondamentale per i cittadini dell’alta Valle del Bidente, molto trafficata sia da turisti che da mezzi pesanti diretti agli stabilimenti produttivi della zona. Questo intervento rappresenta un primo passo importante verso un miglioramento complessivo della percorribilità della Bidentina, dopo anni di sola manutenzione. Siamo soddisfatti di aver concluso i lavori prima degli appuntamenti turistici più rilevanti per il territorio.” - Aggiungono Cavallucci e Milandri – “Siamo consapevoli dei disagi causati dal cantiere, ma riteniamo che i vantaggi a lungo termine – una carreggiata più ampia e uno svincolo più sicuro – abbiano reso comprensibile il periodo dei lavori. Ringraziamo i cittadini di Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia per la collaborazione e la pazienza dimostrata.”