Civitella, chiesina salvata dalle fiamme da due abitanti ma parte un nuovo incendio. Le foto della devastazione GALLERY

CIVITELLA. Spento l’incendio di ieri adesso le fiamme sono ripartite sul versante opposto. A dare la notizia è il sindaco di Civitella Claudio Milandri su Facebook. «Le fiamme che nella serata di ieri avevano interessato la zona di Montevecchio sono state spente e, durante la notte, la situazione sembrava essere tornata sotto controllo. Nella giornata di oggi, tuttavia, il fuoco è ripartito sul versante opposto rispetto a Montevecchio. È nuovamente in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area».

Il primo cittadino rivolge un sentito ringraziamento «ancora una volta ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile di Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato “Il Molino” , che già nelle prime fasi dell’emergenza si sono attivati tempestivamente, contribuendo a dare l’allarme e a fronteggiare l’incendio. Un ringraziamento particolare va anche agli abitanti della zona Giovanni Trebini e Davide Miliffi e Matteo, che con grande prontezza e coraggio sono intervenuti per proteggere la Chiesina di Montevecchio, riuscendo a difenderla dalle fiamme. La bella notizia è proprio che la chiesina è riuscita a salvarsi e non è stata avvolta dall’incendio, anche grazie al loro tempestivo intervento. Ora la speranza è che l’intervento dei Vigili del Fuoco in corso riesca a spegnere definitivamente il focolaio e che non si verifichino ulteriori ripartenze. Grazie a tutte le persone che, in queste ore, stanno lavorando e collaborando per proteggere il nostro territorio».