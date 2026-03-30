Civitella. Caos sulla linea 132, rissa a bordo e bus vandalizzato.

Ancora un episodio di violenza e vandalismo scuote il trasporto pubblico locale. La linea 132, lo snodo che collega Forlì a Santa Sofia attraversando la vallata del Bidente, è stata teatro sabato sera di un’aggressione che ha portato al danneggiamento di un autobus e disagi per l’utenza. Tutto ha avuto inizio in prima serata, quando un gruppo composto da circa venti ragazzi è salito a bordo del mezzo in partenza da Santa Sofia. I giovani hanno iniziato a discutere animatamente tra loro, passando rapidamente dalle urla alle mani. Una vera e propria rissa tra i sedili che ha costretto l’autista a intervenire a più riprese, fino a chiedere al gruppetto di scendere dal mezzo all’altezza di Civitella. Uno dei giovani, prima di dileguarsi, ha afferrato il martelletto di emergenza per spaccare prima il vetro grande del pullman e poi i fanali. A causa dei danni, il bus è stato dichiarato non idoneo alla circolazione. I passeggeri a bordo, infatti, hanno dovuto attendere l’arrivo di un mezzo sostitutivo prima di riprendere la corsa verso Forlì.