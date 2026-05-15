Civitella, bambina investita sulle strisce all’uscita da scuola

Grande spavento oggi verso le 13 in viale Roma a Civitella di Romagna, dove una bambina di 8 anni è stata investita da un’auto subito dopo l’uscita da scuola.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi del Santuario della Suasia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Valutata la dinamica e l’età della ferita, è stato richiesto l’intervento dell’elimedica, che è atterrata poco distante. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico, ma fortunatamente - secondo le prime informazioni - non sarebbe in pericolo di vita.