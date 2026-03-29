Civitella, auto nel dirupo: un ferito

Alle 11.30 di domenica, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì e una del distaccamento di Civitella di Romagna sono intervenute in via Badia Voltre, nel comune di Civitella di Romagna, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una singola autovettura. Il personale operativo, dopo aver provveduto alla stabilizzazione del veicolo finito fuori dalla sede stradale in un dirupo di alcuni metri, ha collaborato con i sanitari di Romagna Soccorso per l’estricazione di una persona rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, ma comunque cosciente, mentre un’altra era uscita autonomamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e i rilievi sulla dinamica del sinistro. Al termine delle operazioni di soccorso, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.