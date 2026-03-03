Cesena, furti sulle auto: si cercano i proprietari degli oggetti rubati

CESENA. Nel corso di un’attività di Polizia Giudiziaria - svolta dai carabinieri della Compagnia di Cesena e che, il 29 gennaio 2026, aveva portato all’arresto di un 24enne italiano (presunto autore di svariati furti su auto in sosta e plurime ricettazioni di veicoli rubati), in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare precedentemente emessa dal Tribunale di Forlì Cesena - sono stati rinvenuti e sequestrati preziosi di provenienza illecita.

Di tali preziosi – che si ritiene possano essere stati sottratti a Cesena e località immediatamente limitrofe, tra i mesi di settembre e dicembre 2025 – ve ne sono alcuni (riprodotti nell’allegata foto) di cui non è stata ancora accertata la provenienza. Pertanto, chiunque dovesse riconoscere come propri alcuni dei beni riprodotti, è invitato a contattare la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena al numero 0547-364000.