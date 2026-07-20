Centro storico di Forlì, dal Comune 27mila euro per sette progetti di rilancio: coinvolte oltre 70 attività

Sette progetti selezionati, un finanziamento complessivo di 27mila euro e il coinvolgimento attivo di almeno settanta attività economiche del cuore della città (con il vincolo di almeno 10 operatori per ciascuna proposta). Entra nel vivo il piano del Comune di Forlì per la rivitalizzazione del centro storico, nato da una manifestazione di interesse pubblica volta a stimolare l’aggregazione e il rilancio economico, sociale e urbano.
Nei giorni scorsi, in Sala Giunta, si è tenuto un incontro operativo tra i rappresentanti dei progetti finanziati, il vicesindaco con delega al Centro storico Vincenzo Bongiorno e la dirigente comunale Maria Pia Pagliarusco, che ha guidato gli uffici nella gestione tecnica del bando.