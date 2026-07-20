Centro storico di Forlì, dal Comune 27mila euro per sette progetti di rilancio: coinvolte oltre 70 attività

Nei giorni scorsi, in Sala Giunta, si è tenuto un incontro operativo tra i rappresentanti dei progetti finanziati, il vicesindaco con delega al Centro storico Vincenzo Bongiorno e la dirigente comunale Maria Pia Pagliarusco , che ha guidato gli uffici nella gestione tecnica del bando.

Sette progetti selezionati, un finanziamento complessivo di 27mila euro e il coinvolgimento attivo di almeno settanta attività economiche del cuore della città (con il vincolo di almeno 10 operatori per ciascuna proposta). Entra nel vivo il piano del Comune di Forlì per la rivitalizzazione del centro storico , nato da una manifestazione di interesse pubblica volta a stimolare l’aggregazione e il rilancio economico, sociale e urbano.

Bongiorno sottolinea come non si tratti di interventi spot: «Sono state sostenute manifestazioni capaci di creare un impatto favorevole sull’economia locale. I progetti finanziati non rappresentano eventi isolati, ma iniziative con il potenziale di generare un positivo impatto duraturo, con un calendario di appuntamenti che si estenderà per i prossimi mesi, anche dopo l’estate». Il vicesindaco ha poi ringraziato la dirigente Pagliarusco, la funzionaria Helenia Fantini e tutto il personale comunale per il lavoro amministrativo svolto.

«Il ragionamento che ci ha mosso – spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – è quello dell’importanza di sostenere le energie vive che ogni giorno operano in centro storico. Vitalità e attrattività passano dal protagonismo della comunità, fatta nelle varie zone del centro da cittadini, commercianti, associazioni e proprietari immobiliari».

I sette progetti vincitori toccheranno diverse aree nevralgiche del centro, da via Regnoli a corso della Repubblica, passando per corso Diaz, corso Mazzini, piazza delle Erbe e piazza Saffi.

Via Regnoli: L’associazione Regnoli 41 Aps propone “Regnoli da vivere”, un autunno ricco di eventi con botteghe aperte, microesperienze, un percorso enogastronomico diffuso ed esibizioni musicali.

Corso Diaz: Il progetto “Corso Diaz – Il cuore vivo della città” (referente la commerciante Claudia Costanzo) darà vita a un festival con artisti di strada, mercatini tematici, laboratori artigianali ed esibizioni di yoga, ballo e ginnastica.

Piazza delle Erbe: Il Vicinato Delle Erbe firma “Estate in Piazza”, un ampio cartellone tra estate e autunno che spazia dal Vintage Market all’evento settembrino “Cucine in Piazza”, fino alla Festa dell’Uva e al Fantasy Game Market.

Corso della Repubblica: Futura Aps presenta “Corso Repubblica Viva”, che prevede un mercatino creativo dell’artigianato urbano, laboratori aperti di arte e autocostruzione all’interno di locali sfitti e installazioni artistiche diffuse nelle vetrine.

Galleria Mazzini: Spazio alla memoria con Pensiero e Azione Aps e il progetto “Memoria e futuro in Galleria”, un itinerario esperienziale in Galleria Mazzini e aree limitrofe con la mostra diffusa “Vetrine Parlanti” e interviste a residenti e testimoni degli anni ‘70.

Mercato delle Erbe: L’associazione 2100 Aps firmerà la “Forlì Cocktail Week”, un’iniziativa interamente dedicata al mondo dei cocktail e ai diversi tender bar della struttura.

Piazza Saffi e luoghi insoliti: Juljana Milloshaj (titolare dello You Café) è la referente di “Rules”, una rassegna di eventi diffusi pensata per valorizzare angoli e spazi insoliti della città.