Censimento a Forlì: ecco come partecipare

A partire da lunedì 7 ottobre inizia il Censimento permanente della Popolazione. Analogamente ai precedenti anni l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) effettua il Censimento coinvolgendo un campione di famiglie estratto a partire dalle liste anagrafiche comunali; Rispetto alla modalità applicata fino al 2011, che prevedeva il coinvolgimento di tutta la popolazione con cadenza decennale, questa nuova metodologia consente di raccogliere le informazioni sulle principali caratteristiche socio-demografiche del Paese in modo continuativo, tempestivo e meno costoso per tutti.

La rilevazione è prevista sia dal Programma Statistico Nazionale che dal Regolamento Europeo, pertanto ISTAT chiede la collaborazione di tutte le famiglie campionate.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’opportunità per contribuire alla buona riuscita della rilevazione, nell’interesse proprio e di tutta la collettività. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, pertanto dopo le elaborazioni statistiche non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati raccolti.

Quest’anno il Comune Forlì è stato coinvolto da Istat nella Rilevazione Censuaria di LISTA che terminerà il 23 dicembre.

Le 2595 famiglie estratte da Istat stanno ricevendo una lettera che le informa della rilevazione fornendo le necessarie informazioni sulle modalità di compilazione del questionario.

Queste famiglie potranno provvedere alla compilazione online (solo fino il 9 dicembre), o potranno rivolgersi al Comune per la compilazione e/o per l’intervista telefonica, faccia a faccia presso l’ufficio di censimento o presso il domicilio della famiglia.

Per aiutare le famiglie interessate è stato costituito un apposito ufficio comunale di Censimento in Corso Armando Diaz 6, disponibile al pubblico, previo accordo telefonico, aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Gli addetti all’U.C.C. saranno contattabili telefonicamente ai seguenti numeri: 0543-712065 (principale) e 0543-712326 (secondario).