Castrocaro verso la finale di Voci Nuove

Scatta il conto alla rovescia per la finale della 66° edizione del festival Voci Nuove di Castrocaro, condotta da Elenoire Casalegno e Daniele Cabras che è reduce dall’esperienza del Prima Festival di Sanremo e dalla vittoria del talent show comico “Generazione Lol”. Sul palco, che verrà allestito come di consueto in piazza D’Armi a Terra del Sole, sabato sera saliranno i 10 finalisti selezionati da una giuria presieduta dal maestro Beppe Vessicchio durante le audizioni presso l’Isola degli Artisti che dall’anno scorso è stata incaricata di rilanciare il festival di Castrocaro. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Chiara Galiazzo. C’è attesa e curiosità di ascoltare le canzoni proposte dai nuovi giovani talenti, di cui 8 cantautori puri e 2 interpreti. Si contenderanno la vittoria Giorgia Andreozzi (17 anni, Latina); Miryam Belfiore (23 anni, San Salvatore Monferrato -– Alessandria); Sofia Di Bella (17 anni, Catania); Magadan (Daniele D’Adamo, 24 anni, Conversano – Bari); Sangro (Alessio Di Lullo, 27 anni, Roma); Lio (Domenico Lione, 26 anni, Reggio Calabria); Klem (Clemente Mezzacapo, 25 anni, Marcianise – Caserta); Sara Naldi (Sara Rinaldi, 17 anni, Savigliano – Cuneo); Eonice (Eonice Solari, 19 anni, Lavagna – Genova) e gli Winehot, (band di Domodossola – Verbano-Cusio-Ossola – formata da Simone Mhammed alla voce, Nicolò Novaria al basso elettrico e ai cori, Simone Piersigilli alla chitarra elettrica e Alessandro Romeo alla batteria). Gli artisti questa sera saranno valutati da tre giurie: quella web celebrities che da ampio spazio al mondo del digital, dei social e del web ed è guidata da Giulio Pasqui, co-founder del media brand di Mondadori Media che si rivolge alle nuove generazioni Webboh. Si aggiungono quella di qualità con Beppe Vessicchio e la cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e quella tecnica composta da addetti ai lavori. i giovani artisti si esibiranno in due manche da 5 e i primi classificati accederanno direttamente alla finalissima, mentre per gli altri è previsto un ripescaggio passando dal web e dalla valutazione di Beppe Vessicchio. Tra i partner della 66° edizione anche Radio Kiss Kiss, presenti i due conduttori di Dedikiss Marco e Raf.