Castrocaro, va in giro al centro commerciale nonostante il foglio di via: 60enne denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, con l’impiego dei militari del Nucleo Radiomobile e le Stazioni di San Martino in Strada, Villafranca e Castrocaro Terme, hanno effettuato una serie di operazioni per la prevenzione dei reati e il contrasto delle condotte illecite.

Un 60enne pregiudicato è stato denunciato per aver violato le disposizioni del foglio di via obbligatorio, poiché sorpreso nei pressi di un esercizio commerciale del centro di Castrocaro Terme, nonostante gli fosse stato recentemente notificato il provvedimento di foglio di via dal comune di Castrocaro di Terme con il divieto di rientrare, per la durata di 3 anni.

Un cittadino straniero, rintracciato nel centro di Forlì, è stato denunciato per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” e poi avviato presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione.

Un 45enne è stato denunciato per “furto aggravato”, poiché sorpreso a rubare della merce, per un valore di circa 200 euro poi interamente restituita al proprietario, all’interno di un supermercato.

Un giovane è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada per “resistenza e minaccia a pubblico ufficiale” poiché in evidente stato di agitazione, nel corso di un intervento sanitario, minacciava militari e sanitari, prima di essere immobilizzato e trasportato presso l’ospedale di Forlì.

Un automobilista è stato denunciato per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di un coltello e un cutter, entrambi sottoposti a sequestro. Nella medesima circostanza è stato altresì segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, sequestrata;