Castrocaro. Tra ricostruzione e rilancio: i cantieri e i progetti per il 2026

Fare fronte alle emergenze legate alle alluvioni ma senza mai fermarsi. Tra il 2023 e il 2024 le calamità hanno messo a dura prova anche il territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, costringendo il Comune a concentrare risorse ed energie sulle opere di messa in sicurezza del territorio. Eppure, la macchina amministrativa non si è fermata: dalla palestra intitolata al campione di nuoto Fabio Lombini all’acquisizione strategica dell’ex Bowling, destinato a diventare polo di aggregazione, è positivo il bilancio dell’anno appena trascorso.

Progetti da realizzare

Il 2026 si annuncia ancora più intenso: tra i progetti da realizzare, la nuova mensa scolastica, stadio rinnovato, videosorveglianza delle piazze oltre a rendere l’abitato sempre più aperto alle residenze universitarie. Partiamo proprio dagli obiettivi più importanti dell’anno da poco iniziato: «Il 2026 si preannuncia un altro anno molto impegnativo - spiega il sindaco, Francesco Billi -. Dopo la nuova palestra comunale, inaugureremo anche la nuova mensa scolastica, nonché lo stadio comunale che sta rinascendo dopo i danni delle esondazioni e che vogliamo dedicare a Giancarlo Galdiolo. Un’attenzione particolare - assicura - verrà rivolta anche ai nostri borghi con la valorizzazione dei percorsi urbani storici e le nuove insegne museografiche che stiamo realizzando grazie al progetto di turismo culturale sostenuto dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. Per quanto riguarda la sicurezza, poi, è allo studio un piano di videosorveglianza delle piazze, per il quale avremmo già accantonato alcune risorse, mentre già a fine 2025 è stato assunto un altro agente portando il presidio di polizia locale a tre unità operative. Siamo inoltre in attesa di completare la convenzione ministeriale per le risorse destinate alla riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana: un milione di euro che ci consentirà di accelerare il piano di manutenzione straordinaria degli asfalti avviato nel primo anno di mandato».

Residenze per studenti

Accanto all’anima di cittadina termale, Castrocaro potrebbe sempre più affermare quella della residenzialità universitaria: «L’ amministrazione comunale si adopera per intercettare e promuovere le opportunità utili a riqualificare il patrimonio immobiliare privato, con particolare riferimento alle strutture alberghiere obsolete - spiega il sindaco -. Il bando Pnrr dell’anno scorso, pubblicizzato di concerto con il commissario per l’housing universitario, ha avuto almeno due adesioni. Un bando simile è stato emesso a inizio 2026. Continueremo su questa strada. Crediamo, in particolare, che la nostra località sia comoda per gli studenti di Medicina, considerata la prossimità con l’ ospedale di Forlì. In generale, comunque, eventuali riscontri in questo senso risulterebbero certamente strategici per ampliare la ricettività locale e sostenere il tessuto economico locale».

Obiettivi raggiunti nel 2025

Il 2025, nonostante le criticità legate alla ricostruzione, si è chiuso positivamente: «È stato necessariamente scandito dalle numerose progettualità e dall’avvio dei cantieri riconducibili alle opere prioritarie di messa in sicurezza del territorio dopo le alluvioni del 2023 e 2024 - evidenzia Billi -. Nonostante ciò, siamo riusciti a garantire la continuità dell’azione amministrativa traguardando anche risultati significativi. Senza dubbio l’iniziativa più emozionante è stata, per me, l’intitolazione della nuova palestra comunale al campione di nuoto Fabio Lombini. Una grande soddisfazione è derivata anche dall’acquisto dell’edificio dell’ex Bowling, sfruttando la prima rata della vendita delle quote termali: un investimento strategico che consentirà gradualmente di ricavare nuovi spazi polifunzionali per l’associazionismo di Protezione Civile, per l’aggregazione giovanile e per attività di ritrovo rivolte alla comunità. Insieme al nuovo Cup e alla nuova Casa di Comunità, in costruzione lungo via Ravaglioli, l’immobile dell’ex Bowling rappresenterà un valore aggiunto per quella zona centrale fra Castrocaro Terme e Terra del Sole che stiamo sviluppando per ospitare servizi sempre più moderni in un’area urbana accessibile e con parcheggi».