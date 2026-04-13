Castrocaro, mercoledì fornitura d’acqua sospesa per 6 ore, arrivano 2 autobotti

CASTROCARO TERME. Mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 8 e per una durata di circa 6 ore, nella zona compresa tra Piazza Mazzini e via Luigi Grandi, sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti dell’acquedotto a Castrocaro Terme. L’intervento comporterà l’interruzione dell’erogazione della fornitura dell’acqua per tutta la durata dell’intervento. Saranno inoltre coinvolte nel disservizio le vie Aristide Conti, Alfredo Neri e Sadurano.

Per garantire l’approvvigionamento idrico durante i lavori, sono previste due autobotti con rubinetti, una a Terra del Sole (Piazza Fulceri) e una in via Martiri della Libertà (parcheggio Conad) a Castrocaro.

Chi ha comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruirà del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.