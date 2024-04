Castrocaro, incidente: con l’auto contro muretto, grave il conducente. Ferito bimbo di 5 anni

È stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena il conducente di un’utilitaria che, ieri, ha perso il controllo della macchina mentre si trovava a Terra del Sole. I fatti risalgono al primissimo pomeriggio, verso le 14.50, quando l’uomo percorreva la via Sacco e Vanzetti a bordo di una Hyundai Atos in compagnia del figlio e del nipote, un bimbo di appena 5 anni. Per cause che chiariranno le indagini dei Carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto per i rilievi del caso, l’uomo ha sbandato verso destra schiantandosi contro la colonnina in muratura di confine tra due abitazioni all’altezza del civico 37. Un impatto violento che tanto da far accartocciare il muso della piccola vettura. Immediati sono scattati i soccorsi tanto che sono arrivate velocemente tre ambulanze a sirene spiegate e i Vigili del fuoco. Ad avere la peggio sembra essere stato il guidatore tanto che è stato trasportato in elisoccorso al nosocomio cesenate mentre le condizioni del piccolo e di suo zio non sembrano preoccupanti. Il traffico è stato interrotto per il tempo necessario ai rilievi del caso ma secondo una primissima ricostruzione l’impatto sarebbe stato innescato dalla perdita di controllo della vettura per causa da chiarire. Non è escluso che il conducente possa aver avuto un malore forse legato al digiuno imposto dal ramadan. I tre sono, infatti, sono musulmani di origine macedone. Una famiglia che abitava a Dovadola prima di trasferirsi nel quartiere di Vecchiazzano.