Castrocaro. Fermato per un controllo, investe comandante dei carabinieri. Arrestato

Dopo essere stato fermato dai carabinieri per un controllo, se ne va poi torna indietro e investe in pieno il comandante dei carabinieri della stazione di Castrocaro, il luogotenente Daniele Bongrazio, che ora si trova ricoverato all’ospedale di Forlì Morgagni Pierantoni con 30 giorni di prognosi. L’increscioso episodio è avvenuto sabato sera a Castrocaro, intorno alle 22. L’uomo, residente nella cittadina termale è stato poi arrestato e ora si trova ai domiciliari in attesa del processo.

Durante un controllo sulle strade in via Matteotti nei pressi del capolinea della linea 91, la pattuglia dei carabinieri ha fermato un’auto per accertamenti, pare che sia nata una discussione tra la persona alla guida dell’auto e gli uomini dell’Arma, sta di fatto che l’uomo ad un certo punto è andato via, ha fatto un giro, poi è tornato indietro a tutta velocità e ha investito in pieno il comandante procurandogli delle lesioni importanti. «Ho scambiato qualche parola con il comandante Bongrazio - afferma il sindaco Francesco Billi - sincerandomi delle sue condizioni. L’ho sentito col morale alto, nonostante l’accaduto. Gli auguro di cuore una pronta guarigione, auspicando che la giustizia faccia il suo corso poiché reputo intollerabili le aggressioni contro le forze dell’ordine che si spendono ogni giorno per la sicurezza della nostra comunità». Sull’episodio stanno indagando gli stessi carabinieri per approfondire alcuni aspetti non del tutto chiari, nel frattempo gli uomini dell’Arma non rilasciano particolari sull’accaduto. Resta quindi da capire anche quale sarà esattamente il capo d’accusa formulato per l’investitore che potrebbe essere accusato di tentato omicidio.