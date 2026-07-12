Castrocaro, due feriti in un incidente

Nelle prime ore della notte dI domenica 12 luglio, intorno alle 2, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, proveniente dalla sede centrale di Forlì, è intervenuta in via Mengozzi nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per un incidente stradale. Un’autovettura è uscita di strada autonomamente per cause in corso di accertamento. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area circostante. Le 2 persone presenti all’interno dell’abitacolo sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri per i rilievi di competenza.