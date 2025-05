Castrocaro, anziano muore sotto il suo trattore

E’ morto sotto il trattore che stava guidando. Tragedia lunedì sera poco dopo le 19 in via Bagnolo, dove a perdere la vita è stato Giovanni Mercatali, 88 anni. A dare l’allarme è stata la moglie che ha trovato il marito già privo di sensi sotto il mezzo sul quale stava lavorando nel suo terreno, una passione da quando era andato in pensione. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto in una zona impervia della sua proprietà, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per rimettere in piedi il trattore ed estrarre il corpo della vittima.

Una persona molto conosciuta a Castrocaro. Per anni aveva lavorato come elettricista per le Terme di Castrocaro, anche se era un esperto fonico. è stato citato anche nel libro del giornalista Michele Minisci “Castrocaro-Sanremo” che ripercorre il popolare festival canoro. Faceva parte del Gruppo alpini. Popolare la sua 500 Rossa con la quale fino a non molto tempo fa girava per il paese, fino a quando non era rimasto coinvolto in un incidente.