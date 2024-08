Castrocaro, alla Lucia Magnani Health Clinic c’è la Virtus Gvm Roma 1960,

La Virtus Gvm Roma 1960, squadra che dopo le due vittorie consecutive nelle stagioni di C Gold e B Interregionale di basket, affronterà la Serie B Nazionale 2024-25, ha scelto di prepararsi alla nuova stagione del campionato di Basket alla Lucia Magnani Health Clinic, che grazie al Metodo Long Life Formula e al percorso ideato per gli sportivi, permetterà agli atleti, attraverso una sana e corretta alimentazione e l’innovativo Health & Performance Training Center, di recuperare più velocemente e meglio i carichi di lavoro. Per prepararsi al meglio alla stagione, la squadra capitolina ha scelto come sede del ritiro precampionato la prestigiosa Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro Terme, affidandosi all’eccellenza che la struttura offre: la palestra avanzata dotata di intelligenza artificiale, attrezzature all’avanguardia, eccellenti acque termali, chef, nutrizionisti e terapisti di altissimo livello.