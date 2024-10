Castrocaro, 30° anniversario dell’Associazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Seppur con personale e mezzi presenti in forma ridotta poiché impegnati nei territori colpiti dall’alluvione, i vigili del fuoco da venerdì hanno iniziato la tre giorni di eventi che comporranno il raduno interregionale e le celebrazioni del 30° anniversario dell’Associazione del Corpo nazionale . La manifestazione condensa una serie di iniziative, non solo istituzionali ma aperte anche alle famiglie. La cittadina termale è legata a doppio filo a questo importante Corpo: nel 1994, infatti, proprio a Castrocaro si svolse il convegno inaugurale dell’Associazione vigili del fuoco e qui venne eretto il primo monumento d’Italia dedicato ai caduti in servizio. «Siamo molto rammaricati che purtroppo l’evento cada in un periodo nefasto per l’Emilia Romagna causato dall’alluvione – spiega Giuseppe Loberto, presidente regionale Associazione nazionale vigili del fuoco (Anvvf) -. Abbiamo deciso di ridimensionare il programma e di ridurre le rappresentanze». Ricchissimo il calendario degli appuntamenti: dopo l’accoglienza dei partecipanti provenienti da tutta Italia, a partire dalle 9.30 si susseguiranno una serie di inaugurazioni. Foto storiche e attuali, scattate di fotografi Fabio Blaco e Cristiano Frasca saranno messe in mostra sempre nel padiglione delle Feste, centro nevralgico di tutta la manifestazione, in una mostra dedicata in cui troveranno spazio anche attrezzature e cimeli. Sarà, poi, inaugurato il defibrillatore posizionato in via Marconi, donato alla cittadina in memoria del compianto collega Alessandro Monti. Nella stessa via avverrà anche l’inaugurazione dell’esposizione di automezzi del Corpo nazionale, così come la “cittadella della sicurezza”. Alle 10 si terrà il torneo di calcio per bambini all’interno del campo sportivo e alle 11 inizieranno le visite guidate al Castello del Capitano e a Palazzo Pretorio a Terra del Sole. A partire dalle 14.30 fino alle 18 i più piccoli saranno affascinati dal percorso ludico-formativo offerto da Pompieropoli. Momento ufficiale della manifestazione è fissato per le 15 con gli onori ai caduti al monumento dedicato ai Vigili del fuoco, nel Parco fluviale, con la deposizione della corona d’alloro. Seguiranno le celebrazioni del 30° anniversario al Padiglione delle Feste e alle 17.30 sarà proiettato un video in ricordo dell’alluvione che ha colpito il territorio e con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco concessa ieri sera dal consiglio comunale. Alle 21 si terrà, invece, il concerto di beneficenza con una raccolta fondi dedicata alla cooperativa Cavarei, colpita lo scorso anno dall’alluvione. Domani, alle 10 è prevista la messa e un’ora più tardi partirà il suggestivo corteo conclusivo che da piazza d’Armi giungerà al centro sportivo. Qui, dopo la cerimonia ufficiale, chiuderà la manifestazione il pranzo sociale.