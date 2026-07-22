Casemurate, incidente: auto fuori strada nella notte, 4 feriti all’ospedale

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti nella notte tra martedì e mercoledì attorno alle 23.30 a Forlì in via Cervese zona Casemurate per un incidente stradale in cui un’autovettura è finita nel fossato laterale, lasciando i 4 occupanti bloccati all’interno. I soccorritori giunti sul posto hanno stabilizzato l’autovettura ed operato assieme al personale sanitario per liberare i 4 feriti che venivano trasportati successivamente negli ospedali del territorio, tra Forlì, Forlimpopoli, Cesena e Ravenna per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. Importanti ripercussioni sulla viabilità, con la polizia locale al lavoro per le operazioni di competenza.