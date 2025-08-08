“Cara Forlì” torna in settembre: Bobby Solo e Alan Sorrenti super ospiti alla grande festa del liscio

Profumi di aie e vecchie balere, dove le generazioni si mescolavano tra musica, balli e corteggiamenti. È l’atmosfera che crea in piazza Saffi “Cara Forlì”, la grande festa del liscio voluta dal sindaco Gian Luca Zattini, cinque anni fa in occasione dei 50 anni dalla morte di uno dei padri del folk romagnolo, Secondo Casadei e in ricordo della scomparsa del nipote Raoul. Per la quinta edizione, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre, e presentata questa mattina alla stampa, ai big del liscio, alle scuole di ballo, ai tanti giovani che hanno riscoperto il genere, si affiancano due super ospiti: Bobby Solo sabato e Alan Sorrenti domenica. Il liscio è “la nostra storia e ha fatto innamorare il mondo della Romagna”, sottolinea il primo cittadino, e la kermesse rappresenta “una parte della storia della città. È una delle sagre più apprezzate” come testimonia “il contributo importante della Regione”. Una storia che nessuno intende interrompere, aggiunge il sindaco anche perché prosegue il percorso per fare del folk romagnolo un patrimonio immateriale dell’Unesco. È la cultura con “la C maiuscola”, concorda il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, ed è “bene tenere vivo questo patrimonio e rinnovarlo”, anche grazie allo spazio per ballare che evoca appunto le atmosfere delle vecchie balere e delle aie. La città è sempre stata “molto vicina” alla famiglia Casadei, sottolinea Riccarda Casadei. Papà Secondo, ricorda, aveva i suoi “punti importanti” quando veniva in città per suonare o provare a firmare qualche contratto. All’andata si fermava al bar Romagna mia di via Garibaldi, al ritorno al bar Giardino di piazzale Vittoria. E tutti i lunedì al bar Primo maggio, dove incontrava gli addetti ai lavori.