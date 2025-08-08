“Cara Forlì” torna in settembre: Bobby Solo e Alan Sorrenti super ospiti alla grande festa del liscio

Più nel dettaglio del programma della quinta edizione, come sempre a ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione gradita, entrano il dirigente Stefano Benetti e il direttore artistico Giordano Sangiorgi. Aprono le danze nelle vie adiacenti piazza Saffi per poi confluire nel salotto della città le Bande di Forlì, Carpinello, Civitella e Cusercoli. Sabato 6 settembre tra i protagonisti ci saranno Roberta Cappelletti, Luana Babini, Moreno Il Biondo, Danilo Rossi, le orchestre la Giovane Romagna e i Santa Balera, Mauro Ferrara, prima di “Mister Lacrima sul viso” Bobby Solo, con le sue storiche hit e un omaggio al liscio. Domenica 7 spazio sul palco invece alla grande tradizione del liscio per coinvolgere il pubblico in un entusiasmante tuffo nella tradizione della musica popolare romagnola con La Storia di Romagna, Slide Pistons, Nicolò Quercia, Carlotta Marchesini, Emisurela, Ciuma e Adele. E gran finale da “Figli delle stelle” con Alan Sorrenti.