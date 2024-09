Cara Forlì, la piazza si trasforma in balera per la festa del liscio GALLERY

Un grande festa dedicata al liscio e ai 70 anni di Romagna Mia, la terza edizione di Cara Forlì fa il pieno in piazza Saffi. Per la manifestazione che celebra il ballo simbolo di questa terra in più di mille si sono riversati in centro storico. Ad aprire la kermesse la rock star di “Romagna mia” e dei giovani romagnoli, Roberta Cappelletti. A lei l’onore di interpretare anche l’inno della città mercuriale, la canzone “Cara Forlì”.

Protagonista assoluta della serata la “Gen Z”: dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, hanno calcato il palcoscenico per più di due ore anche i Santa Balera, complesso formato da tanti giovani e giovanissimi che, con altri grandi musicisti del territorio, hanno riproposto in chiave fresca e nuova la tradizione dei big del liscio insieme a protagonisti come Luana Babini, Fiorenzo Tassinari, Claudio Bruciaferri della Storia di Romagna, Genio e la guest star Maurizio Tassani. Proprio i Santa Balera non hanno mancato di intonare Romagna Mia. Gran finale con Maurizio Vandelli, già leader degli Equipe 84.