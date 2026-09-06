“Cara Forlì” fa ballare e cantare la piazza FOTOGALLERY

I Nomadi hanno fatto cantare tutta piazza Saffi nella serata inaugurale di “Cara Forlì, la grande festa del liscio”, evento promosso e organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la famiglia di Secondo Casadei e con il sostegno della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura. Tanto pubblico a confermare il successo delle prime cinque edizioni. Una serata che aveva come protagonisti Roberta Cappelletti e la sua Orchestra, Alvio & Gli Alluvionati del Liscio, Luana Babini e Maurizio Tassani, e i giovani Matilde Montanari, Elia Righini, Enrico Sabbatani e Davide Magnani, prima del gran finale con i Nomadi e un duetto speciale con Moreno il Biondo. Ad aprire la serata il saluto di Riccarda Casadei, figlio di Secondo. «Avete continuato a seguirci e volerci bene – ha detto al pubblico –. Questa piazza mi fa venire in mente quando negli anni Sessanta il babbo partiva da Savignano tutto teso perchè per lui venire a Forlì era come andare alla Scala di Milano. C’era tanta gente e quando veniva a casa peso fosse l’uomo più felice della terra». Il sindaco Gian Luca Zattini dal palco ha aggiunto: «Anche quest’anno mi sembra che la risposta sia quella che ci aspettavamo. Questa è un’iniziativa da una foto, un ricordo del maestro Secondo Casadei, al quale dobbiamo tutto. Il nostro dopoguerra è legato a lui e alla famiglia Casadei. All’inizio credevamo di fare qualcosa per un anno, poi ci siamo siamo accorti che c’era grande richiesta e abbiamo avuto tante adesioni non solo da Forlì, ma dalla Romagna e dall’Italia. E’ un modo di stare insieme vivere una piazza». Poi spazio ai Nomadi e alla musica.

La manifestazione prosegue con un’altra ricca giornata oggi: alle 19 la partenza delle bande e Scuole di ballo da Corso della Repubblica; alle 19.15 saranno di fronte al palco in piazza Saffi per un’esibizione di st-ciucaren, ballerini e banda fino alle 19.25 per poi spostarsi nelle due piste per ballare e fare ballare. Alle 19.30 esibizione Duo Kruger e De Leo delle Emisurela, mentre alle 19.35 spazio a un aperitivo romagnolo con Veronica Castellucci. Si torna allo spettacolo alle 20.05 con Dirlinger, mentre alle 20.15 toccherà a “La Storia di Romagna” con ospiti Patrizia Ceccarelli e Mauro Ferrara. Alle 21.15 presentazione del libro «È qui la festa! Luoghi e atmosfere del ballo liscio dal 1880 al 1970», scritto dal giornalista Mario Russomanno con la collaborazione di Casadei Sonora. con autorità comunali e regionali, Riccarda Casadei e Mirko Casadei. Modera Giordano Sangiorgi. Alle 21.30 il clou con l’orchestra di Mirko Casadei con diversi ospiti per i 25 anni di attività.