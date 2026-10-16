Caporalato alla Sofalegname: ieri l’udienza preliminare a Forlì

Si è aperta ieri mattina l’udienza preliminare per sfruttamento e caporalato a carico dei vertici della Sofalegname, ma secondo il sindacato Sudd Cobas all’appello degli imputati mancano i responsabili di Gruppo 8, la cui filiera ha beneficiato del lavoro dei 17 operai. Una tesi, questa, respinta con forza dalla difesa di Gruppo 8. «La Sofalegname era un’azienda che faceva parte della filiera della Gruppo 8 e le condizioni di sfruttamento e di caporalato al suo interno sono emerse grazie alla lotta, molto coraggiosa, dei 17 lavoratori - afferma Elena Amadei di Sud Cobas -. Alcuni di loro per un periodo addirittura hanno dormito all’interno del magazzino in cui lavoravano, erano sottoposti a turni di 12 ore al giorno per sette giorni la settimana senza alcun tipo di diritto. Quindi se siamo qui oggi è grazie a questo coraggio e a questa determinazione». I lavoratori e il sindacato si sono costituiti parte civile e l’obiettivo è quello di avere un risarcimento perciò che hanno subito e per le condizioni in cui, secondo il sindacato, i lavoratori vivevano.