Capitale Cultura, i sindaci di Forlì e Cesena il 18 marzo a Roma insieme per la proclamazione

FORLI’. Mercoledì 18 marzo alle ore 11.00 nella Sala Spadolini della sede del Collegio Romano del Ministero della Cultura, verrà proclamata la città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare i sindaci delle città finaliste provvisti di fascia tricolore. «Abbiamo ricevuto la convocazione questa mattina” – commenta il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha subito chiamato il collega di Cesena, Enzo Lattuca. «Io ed Enzo andremo a Roma insieme, a riprova di una candidatura diffusa e di un progetto culturale unitario che abbraccia tutta la Romagna. Comunque vada abbiamo tra le mani un dossier di grande valore, un vero e proprio piano strategico culturale e sostenibile che traccia la rotta e gli obiettivi dei prossimi trent’anni. I Sentieri della Bellezza hanno generato un cambio di passo, la condivisione di un nuovo paradigma. Negli ultimi dodici mesi abbiamo azzerato ogni distanza, presentandoci al Paese come unica destinazione e riannodando un filo invisibile che unisce il mare alla montagna, i grandi centri urbani ai piccoli borghi dell’entroterra. Questo è il lascito più bello di questa esperienza, il valore aggiunto di un’impresa che in qualche modo tutti insieme abbiamo già vinto».