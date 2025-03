Sabato 1° marzo, alle ore 11.30 è stata intitolata un’aula del Teaching Hub in viale Corridoni 20, alla memoria del professor Giuseppe Farneti, già professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Bologna, scomparso il 4 gennaio 2024. Il professor Farneti ha rappresentato per tutta la comunità universitaria uno straordinario punto di riferimento, arrivando a Forlì ad un solo anno dall’avvenuta attivazione del corso di laurea decentrato di Economia e Commercio. Nel giro di poco tempo, si è reso partecipe, nel suo ruolo di coordinatore di corso prima, e poi di primo preside di Facoltà che ha ricoperto dal 2000 al 2006, di un percorso progressivo di crescita dell’insediamento della Facoltà di Economia in Piazzale della Vittoria 15. Importante il contributo dato dal Professor Farneti allo sviluppo del Campus di Forlì dove ha contribuito a creare un polo di ricerca e didattica di eccellenza nell’ambito dell’Economia della Pubblica Amministrazione, poi confluito nel Dipartimento di Scienze Aziendali.