Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dei lavori di ripristino dei Padiglioni Sauli e Saffi del Campus di Forlì. Alla cerimonia hanno preso parte il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari, il sindaco Gian Luca Zattini, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, il consigliere della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Enrico Sangiorgi, il presidente del Campus Emanuele Menegatti, il delegato all’edilizia dell’Ateneo Gian Luca Morini e il dirigente dell’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità Francesco Mancini.

Con il completamento del restauro e del risanamento conservativo dei Padiglioni Sauli e Saffi, giunge a compimento il disegno originario del Campus dell’Università di Bologna a Forlì. L’intervento segna una tappa fondamentale nel percorso avviato nel 2004 per la riconversione progressiva dell’area dell’Ex Ospedale Morgagni (oltre 84.000 metri quadrati), trasformata in una vera e propria cittadella integrata dell’alta formazione e della ricerca ubicata nel centro della città.

I due padiglioni storici riqualificati accolgono ora i docenti, i ricercatori e i laboratori del DIT (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione), del DISA (Dipartimento di Scienze Aziendali) e del DSE (Dipartimento di Scienze Economiche), dello SDE (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia) finora ospitati nelle sedi cittadine di Palazzo Montanari e di Piazzale della Vittoria.

Il trasferimento permette di accentrare nel polo del Campus le strutture dipartimentali, creando una diretta ed efficace sinergia tra gli uffici dei docenti, i laboratori avanzati e il blocco delle aule. L’offerta didattica e scientifica che trova nuova linfa in questi spazi copre ambiti strategici per il territorio e a forte vocazione internazionale (mediazione linguistica, traduzione specializzata, management, finanza, gestione d’impresa) che beneficiano della vicinanza diretta con le aree di studio e co-working del Campus, favorendo il contatto continuo tra docenti e studenti per progetti di ricerca sul campo.

L’intervento ha inoltre consentito di realizzare due nuove aule didattiche da 100 posti (una all’interno di ciascun padiglione), aumentando la capacità ricettiva complessiva del Teaching Hub.

Dal punto di vista strutturale e architettonico, i Padiglioni Sauli e Saffi sono stati oggetto di un profondo risanamento conservativo e di un adeguamento sismico ed energetico di ultima generazione, accompagnati dal completo rinnovo degli impianti elettrici e meccanici.

Particolare attenzione è stata dedicata all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità all’intera superficie ristrutturata. I due padiglioni si collegano perfettamente al Teaching Hub esistente e al “Trefolo”, la struttura di raccordo aerea che costituisce l’elemento connettivo più iconico e moderno dell’intero complesso.

L’affaccio diretto dei padiglioni sullo spazio verde condivisibile con la cittadinanza offre agli studenti un ambiente unico e rilassante, dove le aule per le lezioni si integrano in modo fluido con gli spazi di co-working e le aule studio.

La ristrutturazione dei Padiglioni Sauli e Saffi ha richiesto un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro. L’opera è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Università di Bologna e dei principali attori istituzionali ed economici del territorio. I finanziamenti sono stati coperti, oltre che dalle risorse dirette dell’Ateneo, da contributi del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, del Comune di Forlì, della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena.