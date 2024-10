Campigna, tre persone disperse ritrovate dai vigili del fuoco

SANTA SOFIA. Questa mattina, alle 11, squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dal Distaccamento Vigili di Bagno di Romagna e squadre SAF (Speleo Alpino Fluviali specializzate in soccorsi in ambienti imperci) della Sede Centrale e squadre del Comando di Arezzo, sono intervenute nel comune di Santa Sofia, località Campigna per la ricerca di 3 persone disperse nel Parco delle Foreste Casentinesi. Le squadre giunte sul posto, dopo aver allestito un posto di comando per coordinare le operazioni, hanno iniziato le ricerche partendo dai Fangacci lungo il sentiero 00, ultimo punto di avvistamento dei dispersi.

Dopo alcune ore di ricerca, le persone venivano ritrovate in buone condizioni di salute e riaccompagnate in zona sicura. Presenti sul posto anche I Carabinieri ed i volontari del CNSAS.