Campigna, fungaiola perde l’orientamento e viene ritrovata dal soccorso alpino

FORLI^. Nel pomeriggio di domenica due squadre della stazione monte Falco sono intervenute nella zona di Campigna alla ricerca di una persona dispersa nel Parco delle Foreste Casentinesi. La donna dopo circa un’ora e mezza è stata ritrovata in buone condizioni sanitarie. Tre fungaioli si erano recati tra il monte Falco e Falterona per cercare funghi quando la donna del trio si è separata proseguendo da sola in direzione Lago degli Idoli perdendo successivamente l’orientamento. La fungaiola ha così contattato il NUE 112 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna di competenza territoriale che ha immediatamente fatto partire due squadre che stavano svolgendo un addestramento in loco (insieme al SAST). I tecnici volontari della stazione monte Falco non riuscendo a mettersi in contatto con la dispersa per la mancanza di copertura telefonica hanno iniziato le ricerche nella zona boschiva in direzione Lago degli Idoli per circa un’ora e mezza quando fortunatamente hanno poi trovato la donna in un pendio, spaventata ma senza problematiche sanitarie. La donna (62enne residente a Castrocaro) è stata infine accompagnata dai tecnici alla propria auto. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri Forestali di Premilcuore.