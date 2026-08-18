Campigna, affidati i lavori per l’impianto di risalita

SANTA SOFIA. È stata aggiudicata alla società Graffer Srl, di Lonato del Garda (Brescia), la realizzazione del nuovo impianto di risalita in località Fangacci, nel comprensorio sciistico di Campigna, nel comune di Santa Sofia (Forlì-Cesena).

L’intervento consentirà di sostituire la vecchia sciovia della ‘Capanna’, non più utilizzabile né sottoponibile a revisione, con un nuovo impianto destinato a garantire maggiore sicurezza, affidabilità e qualità del servizio. La Provincia di Forlì-Cesena ha concluso la procedura di gara con l’aggiudicazione dell’appalto integrato, che comprende la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. La Graffer Srl si è aggiudicata l’intervento corrispondente a un importo contrattuale complessivo di 880mila euro. Il percorso amministrativo per la realizzazione dell’opera era stato avviato nei mesi scorsi. L’intervento rientra in un quadro economico complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziato in parte attraverso le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) attribuite dalla Regione Emilia-Romagna e in parte attraverso fondi propri della Provincia di Forlì-Cesena.

“La sostituzione della vecchia sciovia- commentano il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, e il vicepresidente, Roberto Cavallucci- si inserisce nel piano di potenziamento delle infrastrutture del comprensorio di Campigna. Il nuovo impianto dovrà infatti consentire di superare le criticità legate all’attuale struttura e offrire una maggiore continuità e sicurezza nell’utilizzo dell’area sciabile”. Fangacci, inoltre, è inserita nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, “un territorio nel quale la realizzazione dell’intervento dovrà conciliarsi con la tutela degli elevati valori naturalistici e paesaggistici dell’area”, aggiungono.

Per la sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, “è un passo importante verso la realizzazione di un impianto atteso da molto tempo che migliorerà l’attrattività del territorio”.