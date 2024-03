Calcio, la forlivese Orienta Capital Partners è pronta a rilevare da Fininvest la maggioranza del Monza

La forlivese Orienta Capital Partners sta per diventare socio di maggioranza del Monza. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il club brianzolo sta per aprire le porte a un nuovo socio di maggioranza. Si avvicina infatti il closing dell’operazione che porterà all’ingresso di Orienta Capital Partners, con ogni probabilità con una percentuale superiore al 60% delle quote rilevate da Fininvest che rimarrà socio di minoranza. I contatti tra le parti vanno avanti da settimane nella massima riservatezza e proprio in questi giorni si sta chiudendo la due diligence per la parte finanziaria. La negoziazione procede senza intoppi anche se non è stato messo nero su bianco. Orienta Partners è stata fondata nel 2011 da Augusto Balestra, Fabio Fabbri (scomparso il 16 marzo 2022), Sergio Serra e Mario Gardini. Il Monza sembrava destinato a finire in mani arabe, poi l’ha spuntata Orienta Capital Partners, branca di Orienta Partners che ha già investito in società che vanno da Rockin’ 1000 ad Acqua Pejo. L’ultima acquisizione riguarda Brb di Bologna.