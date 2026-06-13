Cade in bici in Campigna: muore 60enne di Cesena

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e i vigli del Fuoco hanno partecipato alle operazioni di ricerca e rinvenuto, in prima serata, il corpo senza vita di un ciclista 60enne di Cesena, disperso durante un’uscita in Mtb tra il Passo della Calla e Corniolo, nel comune di Santa Sofia. L’uomo stava svolgendo il percorso insieme ad un amico lungo il sentiero 241 che da Passo della Calla scende verso Corniolo quando i due si sono separati e il compagno, non vedendolo più arrivare ha raggiunto Corniolo e dato l’allarme ai soccorsi. La centrale operativa del 118 ha attivato la stazione monte Falco per cui sono giunti sul posto due squadre, insieme ai vigili del fuoco della squadra di Bagno di Romagna, della squadra Speleo Alpino Fluviale di Forli, della squadra di Civitella e il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che hanno concentrato le operazioni di ricerca lungo il sentiero 241. Durante la perlustrazione i tecnici del Soccorso Alpino hanno individuato prima la bicicletta e successivamente, poco distante, il corpo dell’uomo privo di vita: per lui non c’è stato nulla da fare. Per la constatazione del decesso è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che ha verricellato l’equipe sanitaria presso Passa della Calla.Il magistrato ha successivamente autorizzato le operazioni di recupero della salma. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi provveduto al recupero del corpo: posizionato su barella portantina e calandola per circa 70 metri di dislivello, fino a raggiungere la strada forestale delle Cullacce, dove era possibile l’accesso ai mezzi delle onoranze funebri.