Buon Vivere, festival tra cuore e coraggio

Si riaccendono i motori dell’evento che giunge alla 15esima edizione e che si svolgerà dal 23 al 29 settembre a Forlì e in Romagna, intitolato quest’anno Ri[e]voluzione - Il cuore e il Coraggio del Buon Vivere. Da qualche ora è online l’avviso finalizzato alla ricerca di progetti delle realtà del territorio da realizzarsi nei giorni del Festival. “La Ri[e]voluzione - si legge sul bando - è per persone capaci di futuro che al coraggio uniscono la cura trovando nel cuore il luogo per farli progredire, insieme, in un sentimento che si chiama buon vivere. Il buon vivere è rivoluzione quotidiana di donne e uomini che, stando in relazione e armati di gentilezza, si battono per le cose che “rendono la vita degna di essere vissuta” e trasformare il nostro tormentato mondo in un luogo consapevole di pace. La pace è evoluzione che si genera coltivando cultura per far maturare e crescere uguaglianza”. Il bando è scaricabile sul sito festivaldelbuonvivere.it ed è rivolto a tutte le realtà publiche e private che intendano proporre iniziative inedite da svolgersi dal 23 al 29 settembre 2024. Il programma è aperto alla partecipazione di imprese, di associazioni non-profit di ogni ambito (culturali, ambientaliste, sportive, etc.) agli artisti e ai creativi, alle scuole di ogni ordine e grado, che vorranno contribuire ad arricchire il programma dell’evento attraverso convegni, conferenze, workshop, laboratori, performance artistiche, concerti, mostre, itinerari guidati, laboratori per bambini e iniziative di ogni tipo, in linea e coerenza con le finalità dell’avviso. Il Comitato Organizzatore dell’Evento chiede che possibilmente ogni progetto presentato preveda il coinvolgimento e la collaborazione in partnership di almeno due realtà.

I soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte via mail compilando l’allegato A entro le ore 24 del 29 luglio.