Bofrost apre a Forlì e cerca nuovo personale

Bofrost, la più importante realtà italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, ha inaugurato ieri la nuova filiale di Forlì in Via Virgilio 16/18/18A . Attualmente vi lavorano 52 persone, tra cui 30 venditori, inquadrati nel CCNL Commercio, che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i clienti fidelizzati e nuovi potenziali acquirenti, 2 consegnatari, 4 tutor, 4 magazzinieri, 8 promoter e 3 impiegati.

La filiale serve circa 14.000 clienti, e copre un ampio territorio che comprende Cattolica, Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna, Riccione, Rimini e San Marino.

L’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno di questa sede: si cercano venditori, che lavoreranno a bordo dei mezzi refrigerati e visiteranno i clienti a domicilio per offrire assistenza alla scelta dei prodotti e promoter commerciali, che si occuperanno della promozione e vendita dei prodotti bofrost.