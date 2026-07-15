Bocconi, escursioni “a passo lento” alla scoperta della Val Montone con il progetto “Step Trekking”

Trasferitasi anni fa in Romagna per lavoro, da Bellaria si è recentemente spostata a Bocconi per seguire il profondo desiderio di vivere a stretto contatto con la natura. Teresa Scalese, diventata guida ambientale da un anno e mezzo, organizza escursioni con l’obiettivo di accompagnare le persone alla scoperta della Valle del Montone.

Corso professionale

Il percorso per diventare guida prevede di seguire un corso professionale intenso e selettivo: «Noi studiamo cartografia e geologia – spiega Scalese – e anche la fondamentale valutazione del rischio, per essere capaci di garantire a tutti di vivere esperienze piacevoli in massima sicurezza». «Tuttavia – continua – ottenere il tesserino Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursioniste) non è la tappa finale, ma è solo l’inizio: nonostante io sia una guida certificata continuo ad informarmi e ad imparare. L’aspetto più entusiasmante del mio lavoro è proprio questo: la continua scoperta e, soprattutto, la possibilità di condivisione della scoperta delle bellezze di questo territorio con altre persone curiose come me».

“Step Trekking”

Per gli interessati, le escursioni del programma “Step Trekking” per il mese di luglio impegnano i prossimi due fine settimana: sabato 18 e 25 l’appuntamento è una camminata con aperitivo al tramonto sul monte Busca, domenica 19 sarà invece dedicata alle vette dei monti Gemelli e Bucine di San Benedetto: «questo sarà un percorso con un dislivello significativo e dunque adatto a chi possiede resistenza fisica» avverte la guida. Un’escursione più accessibile quella di domenica 26 lungo l’anello dell’Acquacheta. Previsti, invece, ad agosto percorsi concentrati sul territorio di Bocconi. «Quando mi sono trasferita qui mi sono sentita estremamente accolta all’interno di un ambiente caloroso e familiare, il mio desiderio è quello di ricambiare la generosità dei miei compaesani condividendo con i miei clienti le meraviglie dei nostri territori e la preziosa accoglienza di altri tempi che caratterizza Bocconi».

Come ogni guida che si rispetti, Teresa possiede un’elevata sensibilità ambientale, e così chi cammina insieme a lei: «sono certa che le persone che accompagno siano ambientalmente educate, nonostante ciò io cerco di agire da esempio e lascio parlare i miei gesti: durante le escursioni porto sempre con me una busta e raccolgo qualsiasi cosa che possa nuocere alla natura. Tuttavia sono contenta perché ammetto che, generalmente, la nostra vallata è molto pulita». Il progetto “Step Trekking” di Scalese vuole essere un mezzo per «scoprire la Romagna a passo lento, con rispetto e consapevolezza», per questa ragione le escursioni, su prenotazione al numero 389.1589793, accolgono gruppi di piccole dimensioni con l’obiettivo di limitare l’inquinamento acustico e, in generale, l’impatto ambientale. Teresa propone, inoltre, escursioni private pensate per chi desidera un’esperienza più intima e personalizzata.

Storie e miti

Alla domanda «qual è l’aspetto che affascina maggiormente le persone durante le escursioni?», la guida risponde: «Le storie. I nomi delle piante o dei fiori non rimangono sempre impressi, ciò che colpisce sono curiosità, miti, leggende. Durante l’ultima escursione abbiamo avuto il piacere di incontrare un cervo volante, così ne ho approfittato per raccontare che, si dice, che il simbolo del corno partenopeo derivi proprio dall’associazione con le mandibole di questo insetto, a forma di corno, appunto. Inoltre il cervo volante depone le larve nel legno in decomposizione, segno di un terreno molto nutrito da cui deriva un raccolto abbondante. Da qui il collegamento del corno come simbolo di fortuna e prosperità».