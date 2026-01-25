Bertinoro, vandali e danni alla scuola d’infanzia, bambini spostati in altri locali

BERTINORO. Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 gennaio, una persona si è introdotta all’interno della Scuola Secondaria di primo grado “Paolo Amaducci” di Santa Maria Nuova, probabilmente forzando una delle porte di accesso al plesso scolastico. L’azione ha fatto scattare il sistema di allarme, consentendo l’intervento rapido dei Carabinieri di Meldola, che hanno rintracciato il responsabile ancora sul posto. «Il sopralluogo effettuato nella mattinata odierna», spiega in una nota il Comune di Bertinoro, «ha evidenziato alcuni danneggiamenti, in particolare nei locali della segreteria, alla centralina dell’allarme e ad alcuni strumenti didattici. A seguito di ulteriori verifiche è emerso che anche la Scuola dell’Infanzia “Il Cucciolo” ha subito danni, più rilevanti rispetto a quelli riscontrati nella scuola secondaria, tali da renderla al momento non praticabile. Per evitare gravi disagi alle famiglie, i piccoli alunni della scuola dell’infanzia saranno temporaneamente accolti negli spazi della scuola primaria “G. Di Matteo”, come da comunicazione della Dirigente dei plessi scolastici Gabriella Garoia».

«Ringrazio le forze dell’ordine per il pronto intervento e la dirigenza scolastica per la collaborazione immediata – dichiara il Sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli –. «Quanto accaduto è un fatto grave. Saranno accertate tutte le responsabilità e non vi sarà alcuna indulgenza verso chi vandalizza beni pubblici e luoghi che appartengono alla comunità e, in particolare, all’educazione dei nostri ragazzi»

Sulla riorganizzazione temporanea degli spazi interviene l’assessora alla Scuola Sara Londrillo: «Grazie al lavoro condiviso con la dirigente scolastica siamo riusciti ad attivare rapidamente una soluzione che consente di assicurare la continuità del servizio educativo, riducendo al minimo i disagi per le famiglie. L’obiettivo è garantire ai bambini ambienti sicuri e adeguati, in attesa del completo ripristino della scuola dell’infanzia».

«Comune e dirigenza scolastica», spiega il Comune, «stanno lavorando in costante collaborazione e manterranno un dialogo continuo con le famiglie, fornendo aggiornamenti puntuali e accompagnando con la massima cura il rientro nella sede della scuola dell’infanzia non appena sarà possibile. Nella prima mattinata di domani, lunedì 26 gennaio, prima dell’ingresso degli studenti, i tecnici del Comune di Bertinoro effettueranno ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale presenza di altri danni strutturali o impiantistici. Si precisa che nessuna persona ha riportato ferite o conseguenze a seguito dell’accaduto».