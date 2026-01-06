Bertinoro, stufa in fiamme a Santa Maria Nuova: due anziani soccorsi. Per i Vigili del Fuoco centinaia di interventi a causa della neve VIDEO

Continua l’attività dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l’ondata di neve che sta interessando il territorio dalla mattinata. Alle 22 sono 65 gli interventi conclusi, con 10 squadre operative dislocate su tutta la provincia. Restano al momento circa 100 richieste in coda.
Tra gli interventi spicca quello per un incendio in una abitazione a Santa Maria Nuova di Bertinoro, dove le squadre sono intervenute per l’incendio di una stufa. Due persone anziane sono state affidate ai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Diversi gli interventi nella fascia appenninica per prestare assistenza ad automobilisti in difficoltà a causa del fondo stradale innevato.
In località Monte Paolo (Dovadola), una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano è intervenuta per liberare una famiglia rimasta bloccata all’interno della propria abitazione a causa della caduta di una pianta.