Bertinoro, scienza in strada: esperti a caccia della materia oscura

Che cosa tiene davvero insieme le galassie? E di che cos’è fatto l’Universo, oltre la materia che riusciamo a osservare e misurare? Sono gli interrogativi alla base di “Alla ricerca della materia oscura per le vie di Bertinoro”, l’evento in programma questa sera sul Colle. Un appuntamento che promette di trasformare il centro storico in un vero e proprio laboratorio di idee a cielo aperto, abbandonando la formula rigida della solita conferenza per proporre un’esperienza di divulgazione in movimento.

L’iniziativa metterà a confronto la cittadinanza e quattro esperti di fama internazionale per approfondire uno dei misteri più affascinanti della scienza moderna: la materia oscura, una componente cosmica fondamentale che tuttavia non emette luce e continua a sfuggire agli strumenti di rilevamento diretto.

Il ritrovo è fissato per le 20 al teatro Novelli. Qui i partecipanti verranno divisi in quattro gruppi che si muoveranno a tappe attraverso i luoghi più suggestivi del paese: piazza della Libertà, i giardini nei pressi di Porta del Soccorso, la terrazza dietro le vecchie carceri e via Andrea Costa. Ogni stazione ospiterà un intervento da 15 minuti legato alle differenti strategie di ricerca, dalle profondità della Terra fino alle missioni spaziali e ai grandi acceleratori di particelle. Al termine del percorso, pubblico e relatori si ritroveranno a teatro per un momento conclusivo.

A guidare il pubblico saranno quattro ricercatori d’eccezione. Marco Cirelli (fisico teorico delle astroparticelle del Cnrs alla Sorbona di Parigi) traccerà il quadro dei modelli cosmologici; Marco Selvi (fisico sperimentale dell’Infn di Bologna) racconterà la caccia condotta nei laboratori sotterranei del Gran Sasso; Gabriele Sirri (Infn Bologna) illustrerà l’esplorazione dallo spazio legata alla missione Euclid; infine Matteo Negrini (Infn Bologna e membro dell’esperimento Atlad al Cern) spiegherà il ruolo degli acceleratori di particelle.

Organizzato con la collaborazione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) all’interno della School of Underground Physics, l’incontro si rivolge a tutti i curiosi che desiderano esplorare i confini della conoscenza cosmica. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la pre-iscrizione compilando il modulo sul sito visitbertinoro.it.