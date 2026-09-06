Bertinoro, rinnovato il rito dell’ospitalità FOTOGALLERY

Forlì
  • 06 settembre 2026
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Rinnovato il Rito dell’Ospitalità. Dopo la cerimonia di premiazione del Vignaiuolo Nuovo, assegnato a Alice Giannetti e Giulia Coromano dell’azienda agricola biologica Tenuta Coromano, spazio al corteo storico con la spettacolare esibizione degli sbandieratori del gruppo “Brunoro II”. A seguire ai piedi della Colonna il via il Rito, che ha visto come da tradizione gli ospiti chiamati alla Colonna per staccare una delle buste appese ai suoi dodici anelli, e scoprire, così, chi li ha poi ospitati a pranzo. Tanti gli ospiti accolti dal sindaco Filippo Scogli: altri sindaci del territorio parlamentari, il maestro Danilo Rossi. Gran finale alle 23 con la magia dei fuochi d’artificio.

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