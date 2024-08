Bertinoro, presentata la festa dell’Ospitalità

Il balcone della Romagna si fa in quattro per raccontare la “Bellezza. In quello che è. In quello che c’è”, tema della 98ª edizione della “Festa dell’Ospitalità”. Inizio il 29 agosto con Omaggio a Spaldo a cura dell’Accademia dei Benigni (alle 17) alla chiesa di San Silvestro mentre alle 21 in piazza della Libertà si svolge la seconda edizione bertinorese di “Collincanto”, contest canoro con, come ospiti, Raffi (Raffaella Pierattoni) e Roberto Casini (informazioni al 333.2208103). Si fa festa il 30 alle 18.30 in piazza della Libertà, per i primi 20 anni della Power Marching Band-Banda Città di Bertinoro diretta da Giuseppe Zanca mentre alle 19.30 viene inaugurata all’Ufficio turismo e cultura la mostra fotografica “Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca” di Cristiano Frasca. È quasi sold out la “Cena della Vendemmia” (30-15 euro, informazioni allo 0543.469213) in programma alle 20.30 in piazza della Libertà dove si esibiscono poi i Silver Fox. Il 31 nella chiesa di San Silvestro (ore 16) a Roberto Balzani viene consegnato il premio biennale intitolato a Giovanni Gatti mentre alle 19.30 la band Rock E45 formata da giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro mostra «il potere aggregante e inclusivo della musica» commenta Ivan Bratti, direttore della Scuola di musica di Bertinoro. Il concerto si tiene in piazza della Libertà dove alle 22 suona il gruppo Belli Cappelli. Tutto esaurito per il concerto di Daniele Silvestri “Il cantastorie recidivo”, alle 21.30 nei Giardini della Rocca, aperto da Casadilego, vincitrice della 14ª edizione di “X Factor”. E si arriva al 1° settembre: il rito dell’Ospitalità si apre alle 9 con la messa celebrata nella Concattedrale di Santa Caterina dal vescovo Livio Corazza. Alle 10 da piazza Garibaldi parte il corteo storico, mentre alle 10.30 in largo Cairoli Mattia Zannoni della Tenuta Quattro Gemme riceve il riconoscimento per il Vignaiuolo Nuovo. Infine, alle 11, alla Colonna, vengono chiamati a condividere l’ospitalità bertinorese tanti personaggi: da Marco Sabiu a Roberto Balzani a Jean Pierre Sauvage, vincitore nel 2013 del Nobel per la Chimica. Nel pomeriggio, attività per i più piccoli (dalle 17) con Animasole, alle 18 visita guidata con la guida Ivan Severi, alle 21.30 I Musicanti di San Crispino e alle 23, fuochi d’artificio. In Palazzo comunale inoltre è esposta la personale di pittura di Barbara Antonelli. Navetta gratuita dai parcheggi di via Badia e via Allende (ore 19.30-00.30 e domenica dalle 16).