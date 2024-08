Bertinoro, premio “Gatti” a Roberto Balzani

La terza giornata della Festa dell’Ospitalità oltre al concerto serale di Daniele Silvestri prevede la consegna del premio “Giovanni Gatti”, in omaggio al grande concittadino, che fu fra l’altro importante sindacalista (fu il primo segretario della Camera Sindacale di Forlì e poi segretario confederale e segretario generale della UilTucs). Il riconoscimento sarà assegnato a una figura di spicco della cultura romagnola, il professor Roberto Balzani. Forlivese, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna ed ex sindaco di Forlì, Balzani ha ricoperto molteplici incarichi di prestigio. Legato a Giovanni Gatti da un sincero vincolo di amicizia, nel 2004 fu lui a pronunciare l’orazione funebre in occasione delle sue esequie. Appuntamento alle 16 nella chiesa di San Silvestro.