Bertinoro, Marina Rei accende “L’altro Fricò”

La notte più lunga dell’estate si accenderà sotto le stelle della Romagna. L’attesa edizione di “L’altro Fricò” arriva oggi e trasformerà il borgo storico di Bertinoro in un palcoscenico a cielo aperto, unendo grande musica, convivialità e sapori autentici. Dalle 20 fino alle prime luci dell’alba, il balcone della Romagna offrirà un’atmosfera unica a ingresso gratuito. La festa prenderà il via con l’energia itinerante della Power Marching Band-Banda Città di Bertinoro, che riempirà le vie del centro storico di note e allegria. Nei pittoreschi Giardini della Rocca, a partire dalle 20.30, andrà in scena “Bertinorio” che con suoni e atmosfere brasiliane travolgerà il pubblico fino alle 3 del mattino, grazie al dj set in formula back-to-back di Brenda & Campo, Torelli e Pharella, Boccia e Muro, con ingresso libero.

L’apice della festa arriverà alle 22 in Piazza della Libertà, dove tutti i riflettori saranno su Marina Rei. Cantautrice, percussionista e interprete tra le più straordinarie della scena italiana, l’artista porterà sul palco uno spettacolo che attraversa i trent’anni di attività. Dai classici intramontabili come l’iconica “Primavera” e la raffinata “Al di là di questi anni”, fino alle sonorità mature e ricercate del suo ultimo album “Niente amore”. Marina Rei regalerà un live imperdibile fatto di puro groove, percussioni e narrazioni intime.

Accanto agli spettacoli, “L’altro Fricò” proporrà un imperdibile percorso enogastronomico tra stand curati dalle associazioni del territorio e dai locali del centro storico. Inoltre, per facilitare la partecipazione, dalle 19 alle 2 sarà attivo un comodo servizio di navetta gratuito con partenza dai parcheggi di via Allende e via Badia.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i 100 anni della Festa dell’Ospitalità, in collaborazione con Entroterre Festival. Un’occasione perfetta per unire il fascino del borgo medievale alla musica d’autore.