Bertinoro, fratelli schiacciati dal silos: a processo in due

Due rinvii a giudizio e risarcimento del danno a genitori e sorella. Questa la decisione del giudice per le indagini preliminari Massimo De Paoli nel processo relativo alla tragica morte dei tre fratelli schiacciati dal crollo di un silos a Bertinoro nell’aprile 2023. A processo il prossimo 25 marzo, davanti al giudice Andrea Priore, ci saranno lo zio delle piccole vittime e la legale rappresentante dell’azienda dove la tragedia si è consumata. Rispetto all’ultima udienza, si è arrivati alla determinazione del risarcimento con la quale escono di scena dal procedimento le parti civili, tutelate dall’avvocato Alessandro Sintucci, vale a dire i genitori e l’ultima figlia sopravvissuta all’immane dramma. Dalla prossima udienza in aula ci saranno solo i due imputati: lo zio dei tre fratellini, difeso dall’avvocato Antonio Baldacci, e la legale rappresentante dell’azienda agricola dove è avvenuta la tragedia, tutelata da Antonio Giacomini. L’ipotesi di reato della Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Laura Brunelli, è omicidio colposo plurimo per l’incidente del 7 aprile 2023 dove morirono tre giovanissimi: Fatima, Ousama e Marva Boulgoute, rispettivamente 18, 13 e 9 anni. Fratelli e sorelle che si muovevano in auto nel cortile dell’azienda agricola “Casagrande” di San Pietro in Guardiano, dove morirono sul colpo schiacciati dal peso del maxi container di mangime crollatogli addosso dopo essere stato urtato dal veicolo. La Procura ha chiesto che a rispondere di quelle morti sia, anche, uno zio delle vittime, tra le quali la ragazza 18enne che probabilmente si stava “allenando” nel cortile dell’azienda a guidare l’auto in compagnia dei fratellini, prima dell’impatto fatale. Insomma, bisognerà capire se la decisione di lasciare le chiavi dell’Opel Zafira sia stato incauta da parte sua. L’altra imputata, invece, è la legale rappresentante dell’azienda agricola e in questo caso bisognerà valutare se siano state messe in campo tutte le opere di sicurezza relative al silos.